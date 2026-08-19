Text hochladen, Seiten für die Plagiatsprüfung wählen
Klicke auf einzelne Seiten, um sie aus dem Auftrag herauszunehmen.
Verschlüsselt hochladen, ohne Konto und ohne Umwege. Hosting in Deutschland, verschlüsselte Übertragung und DSGVO-konforme Verarbeitung. Nach 7 Tagen wird dein Upload automatisch und unwiderruflich gelöscht.
- Duale Hochschule Baden-Württemberg in der Hochschulliste.
- Goethe-Universität Frankfurt am Main in der Hochschulliste.
- Karlsruher Institut für Technologie in der Hochschulliste.
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz in der Hochschulliste.
- Technische Universität Darmstadt in der Hochschulliste.
- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in der Hochschulliste.
- Justus-Liebig-Universität Gießen in der Hochschulliste.
- Universität Potsdam in der Hochschulliste.
- Universität Duisburg-Essen in der Hochschulliste.
- RPTU Kaiserslautern-Landau in der Hochschulliste.
- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in der Hochschulliste.
- HTWK Leipzig in der Hochschulliste.
- Jade Hochschule in der Hochschulliste.
- Leuphana Universität Lüneburg in der Hochschulliste.
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg in der Hochschulliste.
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in der Hochschulliste.
- Universität Leipzig in der Hochschulliste.
- Philipps-Universität Marburg in der Hochschulliste.
- Universität Rostock in der Hochschulliste.
Bericht richtig lesen
Plagiatscanner für Bachelorarbeit: Dein Prüfbericht Schritt für Schritt
Wie der Scanner deine Bachelorarbeit oder Masterarbeit im Quellenabgleich darstellt, zeigt dir oben schon das Beispielbild am Upload. Die zwei Bilder hier erklären den Grad der Übernahme und eine einzelne Fundstelle.
Wie du Grenzfälle deutest, zeigt der Beitrag Aussagekraft und Grenzen der Prüfung.
Was der Plagiat Scanner scannt
Vollständige Prüfung deines Textes, Wort für Wort, Quelle für Quelle.
Dein Text wird vollständig geprüft, jede Passage wird mit der Datenbank verglichen.
Umfangreichste Quellenbasis: Webseiten, Datenbanken, Bücher, Journale und Abschlussarbeiten. Der Plagiatscanner ist auf Bachelor- und Masterarbeiten ausgelegt.
Auch umformulierte Textpassagen werden durch semantische Analyse aufgedeckt.
Übersichtlicher PDF-Bericht mit Ähnlichkeitswert, farbmarkierten Stellen und Quellenangaben.
Erfahrungen mit dem Quellenabgleich
Der beste Plagiatscanner online arbeitet sich Satz für Satz durch deinen Text und gleicht jede Passage mit über 70 Milliarden Quellen ab. Übereinstimmungen werden farblich markiert und mit der Originalquelle verlinkt, für einen vollständigen Plagiate Scan mit Überblick über den Originalitätsgrad deines Textes. Die Plagiat Scanner Kosten beginnen bei 0,29 €/Seite.
Plagiat Scanner: Bericht, Erkennung und Ablauf
Das Ergebnis erhältst du als detaillierten PDF-Bericht in max. 30 Minuten per E-Mail. Der Plagiatsscanner erkennt dabei nicht nur wörtliche Kopien, sondern auch paraphrasierte Übernahmen durch semantische Analyse. Die Erfahrungen Bachelorarbeit Masterarbeit zeigen: Unser Plagiatscanner gehört zu den zuverlässigsten online. Der Plagiat-Tester für den Online-Selbstcheck erklärt den Ablauf Schritt für Schritt; für den offiziellen Uni-Abgleich nutzt du unsere Plagiatsprüfung online.
Plagiat Scanner für die Bachelorarbeit: drei Schritte
Dokument hochladen, E-Mail-Adresse angeben und den PDF-Bericht prüfen: Der Scan markiert Übereinstimmungen, nennt die gefundenen Quellen und ist in maximal 30 Minuten abgeschlossen. Du brauchst weder ein Konto noch eine Installation.
Vergleich, Kosten und Verfügbarkeit in Österreich
Studierende in Österreich, Deutschland und der Schweiz nutzen unseren Service identisch, mit transparenten Kosten ab 0,29 €/Seite und ohne versteckte Gebühren. Welche Lösung passt, hängt von Quellenabdeckung, Bericht, Datenschutz und Bearbeitungszeit ab.
KI-Erkennung kombiniert für Bachelorarbeit & Masterarbeit
Mit dem Kombi-Paket prüfst du gleichzeitig auf KI-generierte Inhalte, ideal für die Bachelorarbeit oder Masterarbeit ab 0,39 €/Seite.
Warum ist ein Plagiat Scan vor der Abgabe wichtig?
Bevor du deine Arbeit einreichst, solltest du unbedingt dein Plagiat prüfen lassen. Hochschulen analysieren alle abgegebenen Arbeiten systematisch, auch versehentliche Plagiate, die durch fehlende oder ungenaue Quellenangaben entstehen, können schwerwiegende Folgen haben. Es geht dabei nicht nur um Copy-and-Paste, sondern auch um paraphrasierte Passagen, bei denen einzelne Sätze zu nah am Original bleiben.
Gerade bei wissenschaftlichen Arbeiten ist der Schutz des geistigen Eigentums ein zentrales Thema. Wer Texte umschreibt, ohne die Quelle korrekt zu nennen, riskiert den Vorwurf des Plagiats, selbst wenn keine böse Absicht dahintersteht. Unser Plagiatscanner hilft dir, solche Stellen rechtzeitig zu identifizieren und einzigartige Inhalte sicherzustellen.
Einen Plagiatsprüfer kostenlos gibt es bei vielen Anbietern, allerdings prüfen kostenlose Tools oft nur gegen wenige Online-Quellen und liefern ungenaue Ergebnisse. Auch einen Plagiat Scanner kostenlos zu nutzen klingt verlockend, bietet aber nicht die Datenbanktiefe professioneller Systeme. Unsere Plagiatsprüfung online nutzt dieselbe Technologie wie die Prüfstellen der Universitäten und gleicht deinen Text mit über 70 Milliarden Quellen ab.
Wer zusätzlich auf maschinell erstellte Texte prüfen möchte, findet Details auf unserer separaten Seite zur KI-Detektion. Bester Plagiat Scan: So gehst du beim Quellenabgleich auf Nummer sicher und reichst deine Arbeit mit einem guten Gefühl ein.
Sauberes Arbeiten beginnt vor der Abgabe
Die meisten Probleme bei der Einreichung entstehen nicht durch böse Absicht, sondern durch Unachtsamkeit. Ein vergessenes Zitat, eine fehlende Fußnote oder eine Formulierung, die zu nah an der Quelle bleibt, das passiert schnell, besonders bei langen Arbeiten mit vielen Quellen. Wer seinen Text rechtzeitig prüfen lässt, kann solche Stellen identifizieren und korrigieren, bevor die Hochschule sie beanstandet.
Unser System gleicht jeden Satz deiner Arbeit mit über 70 Milliarden Quellen ab, darunter Fachdatenbanken, Bücher, Journale und bereits eingereichte Abschlussarbeiten weltweit. Das Ergebnis ist ein übersichtlicher PDF-Bericht mit farblichen Markierungen und direkten Links zur Originalquelle. So siehst du auf einen Blick, welche Stellen überarbeitet werden müssen.
Plagcheck: was hinter dem Begriff steckt
Plagcheck ist keine feste Produktbezeichnung, sondern eine Kurzform, die Studierende für jede Art von Plagiatsprüfung benutzen. Gemeint ist der Abgleich eines Textes mit Quellen im Netz, mit Verlagsdatenbanken und mit bereits eingereichten Arbeiten. Genau das leistet der Scan auf dieser Seite.
Wichtig ist der Unterschied zwischen einem Schnelltest und einem vollständigen Bericht. Ein kurzer Test prüft nur Textausschnitte und meldet eine grobe Prozentzahl. Ein vollständiger Bericht listet jede Fundstelle mit Quelle und Seitenzahl, und erst damit lässt sich entscheiden, ob es sich um ein Zitat, eine Umschreibung oder eine echte Übernahme handelt.
Eine Prozentzahl allein sagt wenig. Ein Literaturverzeichnis und korrekt gekennzeichnete Zitate erzeugen zwangsläufig Treffer, ohne dass etwas falsch wäre. Umgekehrt bleibt eine schlecht umgeschriebene Passage manchmal unter der Schwelle. Deshalb zählt beim Plagcheck immer die Durchsicht der Fundstellen, nicht die Zahl auf dem Deckblatt.
Wer profitiert von einem professionellen Scan?
Nicht nur Studierende nutzen unseren Service. Auch Verlage prüfen damit Manuskripte vor der Veröffentlichung, Redaktionen sichern die Originalität eingegangener Artikel ab, und Unternehmen kontrollieren Texte von externen Dienstleistern. Überall dort, wo Originalität gefordert ist, schafft eine professionelle Prüfung Klarheit und Vertrauen.
Der gesamte Prozess ist dabei denkbar einfach: Dokument hochladen, E-Mail angeben, in max. 30 Minuten liegt der Bericht im Postfach. Du brauchst keinen Account, keine Installation und keine technischen Vorkenntnisse. Die Verarbeitung findet vollständig auf deutschen Servern statt und ist DSGVO-konform. Nach Zustellung des Berichts wird dein Dokument gelöscht.
Wer seinen Text regelmäßig prüft, entwickelt langfristig ein besseres Gespür für korrektes Zitieren und sauberes wissenschaftliches Arbeiten. Es ist eine kleine Investition, die sich über das gesamte Studium auszahlt, und die dir bei jeder Abgabe ein sicheres Gefühl gibt.
- Bachelorarbeit und Masterarbeit
- Dissertation und Doktorarbeit
- Hausarbeit und Seminararbeit
- Facharbeit und Abschlussarbeit
- Bücher und wissenschaftliche Artikel
- Ab 0,29 € pro Normseite
- Ergebnis in max. 30 Min.
- 70 Mrd. Quellen
- Paraphrasen-Erkennung inklusive
- Farbmarkierte Treffer
- PDF-Bericht per E-Mail
- Kombi + KI: 0,39 € (minus 33 %)
- Keine Registrierung
Das schätzen Kunden
- Jede auffällige Stelle einzeln aufgelistet, mit Link zur Quelle
- Bericht rechtzeitig vor der Abgabe
- Günstiger Preis
Das kritisieren Kunden
- Korrekt zitierte Quellen, Verzeichnisse oder Tabellen wurden als Treffer markiert
- Der Bericht war nicht für alle leicht zu lesen
Unsere Antwort
- Zu jeder Plagiatsprüfung gibt es zwei PDFs. Der Bericht mit False-Positives-Filter (BETA) lässt belegte Zitate, Verzeichnisse und sehr kurze Zufallstreffer weg.
- Eine Markierung ist ein Treffer, kein Plagiatsnachweis. Wie man den Bericht liest, erklärt der Beitrag Aussagekraft von Plagiatsprüfung und KI-Detektor.
Zusammengefasst aus Kundenbewertungen
Häufige Fragen
Wie funktioniert die Prüfung?
Der Plagiatsscanner gleicht deinen Text mit 70 Mrd. Quellen ab, bester Plagiatscanner für Bachelorarbeit und Masterarbeit. Alle Treffer werden im PDF-Bericht farblich markiert und mit Quellenangaben dokumentiert.
Im internationalen .com-Namensraum betreibt das Team mit Plagiatscanner eine eigene Anlaufstelle, die sich primär an englischsprachige Nutzer richtet.
Was kostet die Prüfung?
Der Plagiatsscan kostet 0,29 € pro Normseite. Kombi-Plagiatscan mit KI: 0,39 €.
Wie lange dauert es?
In der Regel max. 30 Minuten, automatisch, 24/7.
Werden auch Paraphrasen erkannt?
Ja. Semantische Analyse erkennt auch umformulierte Übernahmen. Die Erfahrungen zeigen: Unser Plagiatsscanner ist damit einer der besten online.
Ist die Prüfung anonym?
Ja. Das Dokument wird nach der Prüfung gelöscht.
Weitere Tools
Der Plagiat Checker und Plagiat Detector bieten denselben Standard. Du kannst auch dein Plagiat online prüfen oder eine vollständige Plagiatsüberprüfung starten.
Was zeigt der Bericht?
Ähnlichkeitswert, farbmarkierte Treffer, Quellenangaben mit Links.
Welche Formate werden akzeptiert?
DOCX, DOC, PDF, TXT, ODT, RTF und Pages bis 100 MB. LaTeX-Dokumente exportierst du vor dem Upload als PDF.
Wie hoch darf der Ähnlichkeitswert sein?
15 bis 20 % gelten als unkritisch. Unsere Erfahrungen mit Masterarbeit-Prüfungen bestätigen diesen Richtwert.
Wird der Text gespeichert?
Nein. Nach der Prüfung sicher gelöscht.
Gibt es eine KI-Prüfung?
Ja. KI-Detektor! + Plagiatsprüfung für 0,39 €.
Korrekturlesen & Lektorat
Korrekturlesen! (ab 1,90 €) und Lektorat! (ab 4,90 €) ebenfalls verfügbar.